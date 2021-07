Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

SICUREZZA

Piano piano il progetto per l'attivazione di una unità cinofila con le insegne della polizia municipale, fa passi avanti importanti.

A Palazzo dei Priori iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Con un passo avanti decisivo arrivato grazia a una mossa del sindaco Andrea Romizi. In bilancio c'erano trentamila euro per rinnovare il parco auto del sindaco, cioè l'auto blu di rappresentanza che Romizi ha deciso di non utilizzare.

«È vero- conferma l'assessore alla sicurezza, Luca Merli(Lega) che dell'unità cinofila della Municipale ha fatto una battaglia- il sindaco Romizi ha deciso che quei soldi era meglio utilizzarli per un altro progetto. É venuto spontaneo dirottare quei fondi per l'acquisto del furgone attrezzato necessario al trasporto del cane antidroga. Una spesa importante non solo per il nostro progetto, ma anche sul fronte della spesa».

Merli dà anche un'ipotesi di inizio di utilizzo dell'unità cinofila. Andando avanti con questi tempi- dice l'assessore-credo che per l'inizio dell'anno l'unità cinofila potrà entrare in servizio. Il personale che ha dato la disponibiltà è di fatto già formato. Il passo avanti per l'acquisto del furgone per il trasporto è decisivo.

Quella dell'unità cinofila antidroga è una battaglia su cui, per la partita della sicurezza, ha puntato forte la Lega. tant'è che quasi due ani fa, a metà ottobre, in commissione consiliare c'è stato il prima via libera con il mandato all'amministrazione comunale di muoversi in tal senso.

Tra l'altro durante il confronto in commissione erano state anche indicate alcune zone della città dove l'unità cinofila antidroga della polizia municipale poteva avere un utilizzo importante. In testa Fontivegge, naturalmente, ma anche Ponte San Giovanni e Ponte Felcino.

«L'unità cinofila rappresenta un rafforzamento dell'attività di controllo del territorio attuata con successo, in questi anni, dalla Polizia Locale aveva spiegato l'assessore Merli quando a inizio dicembre, dopo l'iter on commissione ein consiglio, la giunta comunale aveva deliberato definitivamente -. Soprattutto, avrà un ruolo importante per quanto riguarda la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti davanti alle scuole, oltre che in tutti quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana. Siamo certi aveva ancora detto l'assessore alla Sicurezza- che contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza percepita dai nostri cittadini».

Ora il passo avanti con la scelta di non investire sull'auto blu del sindaco, ma sul furgone attrezzato per il trasporto del cane. Che non avrà come base il Comando di Madonna Alta, ma un'area attrezzata che il Comune sceglierà nelle prossime settimane.

Intanto a proposito di sicurezza ieri pomeriggio controlli in centro del Reparto prevenzione crimine della questura.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA