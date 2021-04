29 Aprile 2021

CITTÀ DI CASTELLO Rilancio della Fcu, riqualificazione dell'ex ospedale, potenziamento delle infrastrutture digitali, ammodernamento delle scuole con investimenti in nuovi edifici, supporto allo sviluppo economico. Sono i temi principali sui quali l'amministrazione comunale e le rappresentanze territoriali di Cgil, Cisl e Uil faranno blocco per sostenere le aspettative di Città di Castello e dell'Altotevere riguardo ai finanziamenti del Recovery Fund. «Abbiamo condiviso la determinazione di portare avanti un'azione congiunta rispetto a interventi indispensabili per il futuro del territorio», sostiene il vice sindaco Luca Secondi insieme a Maurizio Maurizi e Patrizia Venturini della Cgil, Antonello Paccavia della Cisl, Sandro Belletti della Uil. «Abbiamo la necessità che alla quarta città dell'Umbria vengano riconosciute risorse adeguate a tutti i livelli dal piano di investimenti finalizzato a superare la crisi sociale ed economica provocata dall'emergenza pandemica e che non venga trascurato, ma anzi salvaguardato e rilanciato, il suo ruolo di polo industriale e artigianale strategico in ambito regionale», sottolineano, ritenendo indispensabile che la Giunta Tesei «apra un canale di dialogo costruttivo con istituzioni locali e parti sociali». Quanto alla Fcu ente locale ed organizzazioni dei lavoratori condividono l'esigenza di potenziare il collegamento ad Arezzo. Walter Rondoni