19 Aprile 2021

COMUNE/1

SINDACO SU

NOMINA SOTTANI

Il sindaco Andrea Romizi e l'amministrazione comunale si sono congratulati con Sergio Sottani, eletto nuovo procuratore generale di Perugia dal Csm. «Siamo lieti di poter dare il benvenuto nella sua città al dottor Sottani in qualità di procuratore generale. La sua competenza, professionalità e impegno sono note, così come il suo legame con Perugia. Non possiamo che rivolgere al nuovo procuratore generale, a nome di tutta la città di Perugia, i migliori auguri di buon lavoro».

COMUNE/2

CICCHI SU NOMINA

CLAUDIA FRANCESCHELLI

«Sono sempre di più, e ciò è estremamente positivo, le donne alla guida di associazioni di rappresentanza, grazie alle quali si riesce a dare un valore etico maggiore all'azione imprenditoriale che esse stesse rappresentano». Così Edi Cicchi, assessore alle Pari opportunità del Comune, si complimenta con Claudia Franceschelli, coordinatrice gruppo imprenditoriale femminile Confapi Perugia. «A lei e al gruppo dirigente i migliori auguri per un proficuo lavoro».

COMUNE/3

RINGRAZIAMENTO

A RASIMELLI

Il sindaco Andrea Romizi con gli assessori Edi Cicchi e Leonardo Varasano ha rignraziato Fabrizio Rasimelli, presidente uscente Avis comunale, in occasione della fine del mandato. «Salutiamo con grande stima ed affetto il presidente che con passione infinita e con dedizione assoluta si è dedicato alla causa di Avis Perugia consentendo a questa storica istituzione di raggiungere risultati importantissimi per la cura e la tutela della salute dei nostri concittadini».