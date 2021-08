Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LA POLEMICA

Intendono portare la loro protesta sul tavolo del Ministero e all'attenzione dei parlamentari umbri per chiedere conto della situazione nella quale è venuto a trovarsi l'Istituto comprensivo Perugia 11 (Ic11). Il personale impiegato a vario titolo in tale istituzione scolastica, in una lettera aperta, manifesta stupore e indignazione per il clima di incertezza creatosi a meno di dieci giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico. L'Ic11, che comprende due scuole dell'infanzia, due primarie e la media Pascoli, tra le più prestigiose della città, tra dieci giorni vedrà l'attuale dirigente, Nivella Falaschi, pensionata con l'istituto che conta un migliaio di studenti inserito tra quelli da affidare in reggenza. «La mancata assegnazione ai dirigenti immessi in ruolo stupisce e lascia interdetti scrive il personale considerando che l'istituto ha subito già tre anni di reggenza prima dell'insediamento, nel 2019, della dirigente Falaschi che ha egregiamente condotto l'istituto negli ultimi due anni».

Il personale, docente e non, si dice indignato, considerando che alla dirigente Falaschi, nonostante fosse titolare di un incarico triennale in scadenza nell'agosto 2022, sia stato negato il trattenimento in servizio (deciso anche per altre due presidi di scuole cittadine), motivato con la necessità di reperire posti per immettere in ruolo i dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso 2017. «La disponibilità di sedi in Umbria, tuttavia, è risultata di gran lunga superiore al numero dei nuovi dirigenti (17 sedi rispetto a 11 dirigenti) e per di più, nel novero delle sedi disponibili sono stati inseriti sei istituti destinati ad essere razionalizzati», si legge nella lettera. «A ciò si aggiunga che, nonostante la necessità di immettere in ruolo i nuovi dirigenti, nel territorio nazionale sono state accettate ben 54 istanze di trattenimento». A complicare tale passaggio il fatto che l'Ic11 si ritroverà anche senza dirigente amministrativo (Dsga). «Tale situazione di totale incertezza e mancanza di continuità sotto ogni profilo desta seria preoccupazione. L'Istituto si troverà ancora una volta deprivato di una guida che possa adeguatamente portare avanti le numerose iniziative intraprese dalla dirigente Falaschi, il cui insediamento ha segnato un radicale cambiamento di rotta. I risultati conseguiti in questo biennio, nonostante l'emergenza sanitaria e l'incendio del plesso Pestalozzi, hanno consentito all'Ic11 di esprimere le sue potenzialità che si sono tradotte in un'azione di rinnovamento che ha interessato i plessi (acquisizione di nuovi locali) e l'offerta formativa che è stata ampliata». Risultati raggiunti anche attraverso l'adesione a progetti (Educhange, Stem school label), l'attivazione di due sezioni di potenziamento della lingua inglese e altre iniziative digitali alla base di un arricchimento socio-culturale percepito dall'utenza e che si è tradotto in una consistente richiesta di iscrizioni.

Fa.Nu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA