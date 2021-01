IL COLLOQUIO

Il caso degli agenti della polizia locale che per errore fanno chiudere(e poi riaprire) i negozi di via Baglioni domenica pomeriggio anche se per pochi minuti, sono la spia di quello che non va rispetto al commercio in città.

Lo sostiene, pur non andando alla guerra sulla vicenda, il presidente la Confcommercio di Perugia, Sergio Mercuri.

«Non vado contro nessuno- dice Mercuri- ma qui ci vuole chiarezza. Non metto sotto accusa una giunta, ci mancherebbe. Ma per esempio, l'assessore al Commercio non ha detto una parola sulla vicenda. Perché? Credo che quell'episodio sia la spia di una sofferenza del nostro comparto e della poca chiarezza che accompagnano scelte e rapporti quando ci siamo in mezzo noi commercianti».

Mercuri ci va giù piatto, ma vuole spiegare. «È un problema di dialogo, a volte, con le istituzioni. Diamo rispetto e vogliamo rispetto. Quando dico chiarezza faccio un esempio. Per le luminare nel centro di Perugia sono stati investiti 85mila euro. Metà della cifra l' ha messa il Comune metà li hanno messi i commercianti. Eppure dobbiamo sentir dire che in qualche via dell'acropoli tutto sarebbe stato a carico del Comune. E lo dice chi delle istituzioni fa parte. Ecco quando dico che serve rispetto e chiarezza dico proprio questo. Poi ci sono gli assessori che hanno pagato gli alberi messi per l'addobbo davanti all'ingresso del Comune e noi questo lo riconosciamo». A proposito di Natale e di shopping, tra la crisi i colori dell'emergenza, Mercuri traccia il bilancio: «Non parliamo della ristorazione, lì la situazione è pesantissima. È andata l'elettronica, l'abbigliamento con qualche alto e basso. Bene, invece, gli incassi delle enoteche: Ma il nodo principale è quello dell'e-commerce. Per il nostro comparto un avversario durissimo. Ecco perché come ho fatto in vista dello shopping di Natale rilancio la battaglia di acquistare sotto casa, soprattutto in quelle realtà, come può essere il centro storico di Perugia, che vive un doppio assedio: quello degli acquisti on line e quello dei centri commerciali

Torna, ciclicamente, almeno da quando è in corso il Romizi 2, la difficoltà di consolidare alcuni rapporti con l'assessorato al ramo. E Mercuri lo dice a chiare note.

«Serve- spiega ancora il presidente perugino di Confcommercio- di essere più vicini alla nostra gente. E serve un cambio di passo anche sul fronte dei fondi che vengono assegnati. Basta con la logica dei soldi dati a pioggia, servono scelte selettive che possano produrre risultati utili a tutti i sistema. L'ho detto anche in Regione, ma per il Comune, quando si può muovere, il concetto non deve essere diverso. È necessario un cambio di passo in un anno che sarà particolarmente complesso visto quello che stiamo passando e quello che abbiamo passato».

Luca Benedetti

luca.benedetti@ilmessaggero.it

