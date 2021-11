Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

Cominciano oggi alle 8 le cerimonie in occasione della commemorazione dei defunti e della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Stamani deposizione di una corona di alloro alla lapide del palazzo della prefettura, alla presenza del prefetto. Rappresentanze dell'esercito, polizia, carabinieri e carabinieri forestali, guardia di finanza, polizia penitenziaria, locale e provinciale deporranno altre corone alle lapidi e monumenti in varie località del centro storico. Alle 11 al cimitero monumentale deposizione di corone da parte al monumento ai Caduti di tutte le guerre. Visita all'ossaia comune, alla tomba del cecoslovacco Matuska, alle tombe dei caduti nella guerra di Liberazione, alle personalità perugine e dei cittadini iscritti all'Albo d'Oro. Alle ore 11,30 sarà celebrata la messa.

Questo invece il programma del 4 Novembre. Alle 11 all'Ara Pacis nei giardini di via Masi cerimonia dell'alzabandiera, deposizione di una corona di alloro da parte del sindaco, del prefetto e del comandante del comando militare esercito Umbria. Alle 12, alla sala dei Notari, cerimonia di consegna del premio Città di Perugia e della concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.