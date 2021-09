Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:02

Come nei film, tra basi logistiche, targhe false, telefoni spenti e pure inseguimenti. Sono alcuni dei particolari che emergono dall'ordinanza emessa nei confronti della banda a conduzione familiare. In uno degli inseguimenti, pericolosi e spettacolari ma senza stuntman perché vita e lavoro veri, una volante della polizia è stata anche danneggiata. I ladri in fuga, infatti, dopo aver commesso un furto non si sono fermati e hanno forzato il posto di blocco, disposti a tutto pur di scappare. In quell'occasione venne arrestato l'unico rimasto all'interno dell'auto: il conducente ferito. Ma, ancora come nei film, la banda aveva a disposizione diverse autovetture: quelle bruciate, perché scoperte, venivano cambiate velocemente e venivano utilizzate anche targhe false, insomma da veri e propri professionisti del crimine, secondo la polizia. Lunghi e articolati erano poi i sopralluoghi che il clan effettuava nella scelta delle abitazioni su cui fare il colpo: tutte sufficientemente isolate, raggiungibili attraverso strade sterrate con scarsi sistemi di sorveglianza e controllo delle abitudini dei proprietari. Nel corso dei colpi i telefoni venivano tenuti appositamente spenti per non dare indizi della loro presenza sul luogo dei furti «a riprova sottolinea la polizia - della profonda conoscenza delle tecniche di investigazione. Il profilo altamente professionale dell'organizzazione criminale è dimostrato anche dall'individuazione di due vere e proprie basi logistiche, nella periferia di Assisi, dove i componenti della banda si riunivano prima di partire, prendendo le autovetture scelte per i colpi e distribuendosi gli arnesi del lavoro, come aste, bastoni, piedi di porco, guanti e altri indumenti per camuffarsi.

E. Prio.