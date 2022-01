Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:02

Come da programma, che prosegue ininterrottamente da 21 anni, alcuni soci Camep, Club Auto Moto d'Epoca Perugino, non hanno voluto mancare all'annuale, tradizionale appuntamento della Befana del Vigile. Cerimonia ridotta, causa pandemia, per questa edizione 2022, ma sempre sentita, con tre equipaggi a bordo di auto d'epoca, che hanno consegnato un assegno da 1000 euro a un rappresentante del corpo della polizia locale che accompagnava l'assessore Clara Pastorelli. In rappresentanza di tutti i soci tre auto storiche, una Appia verde metallizzato, alla cui guida c'era Riccardo Paglicci Reattelli, passeggero il presidente Ugo Amodeo, una Fulvia HF coupé, rossa, guidata dalla Befana Peoli e una Flavia coupé grigia di Carlo Milleri, si sono fermate in Piazza IV novembre piene di dolciumi Perugina. Pochi passi e la delegazione Camep, composta da Ugo Amodeo, Piero Pianigiani, Franco Monacchia, Giuliano Billeri, Alessandro Stentella, Riccardo Paglicci Reattelli si è incontrata con polizia locale e amministratore comunale per procedere alla consegna ufficiale dell'assegno. La cifra è parte di una raccolta fondi attivata a supporto della borsa di studio intitolata alla giovane Elisabetta Innocenzi, figlia di un vigile urbano, vittima della strada. La borsa finanzia corsi di educazione stradale e il reparto oncologico pediatrico del Santa Maria della misericordia.

Luigi Foglietti