L'INDAGINE

Il giardino di casa trasformato in serra per la coltivazione di marijuana. Droga fai da te, per le proprie necessità e magari anche per tirare su qualche soldo vendendola agli amici e a persone fidate. Ma il movimento di coltivazione e raccolta non è sfuggito a qualche vicino, che ha immediatamente informato i carabinieri. Una segnalazione che poi si è rivelata a colpo sicuro.

I militari della Stazione di Perugia non hanno perso tempo e si sono messi sulle tracce del 43enne. Appurando così che quanto segnalato corrispondesse al vero. E così nel pomeriggio di lunedì hanno fatto irruzione in casa dell'uomo, che trovandosi i militari di fronte ha iniziato ad assumere un atteggiamento nervoso e guardingo.

Ritenendo, pertanto, fondato il motivo che l'uomo potesse nascondere della droga in casa ai fini di spaccio, hanno approfondito il controllo. E dalla perquisizione personale e domiciliare ecco spuntare quello che sospettavano: 4 sacchetti di carta contenenti potature e foglie ancora non essiccate di sostanza stupefacente, per quasi tre etti di marijuana. Il 43enne è stato denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

