11 Maggio 2021

IL CASO

«Ma ci rendiamo conto che questi si sono accoltellati qui, in pieno centro, in piazza della Repubblica? Ci sono ancora le macchie di sangue per terra. Hanno buttato tutto per aria, sedie e tavolini dei bar, completamente ubriachi? Ma si può assistere a spettacoli del genere nel cuore della città?».

Lunedì 10 maggio, corso Vannucci: l'estate sembra bussare alle porte e la gente in giro o ai tavolini di bar e ristoranti non manca. La voce della nuova follia notturna tra balordi ha fatto velocemente il giro, anche perché c'è chi ha visto di persona le botte e il trambusto e specie in piazza della Repubblica in molti ne parlano.

Una nuova follia che ha visto protagonisti due trentenni, entrambi residenti a Perugia. Uno dei due, di origini peruviane, è in carcere per tentato omicidio. Perché le coltellate inferte al rivale avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

I FATTI

L'allarme scatta intorno alle 22.30 di domenica sera, quando il coprifuoco è scattato da mezzora. Una telefonata in questura racconta di una violentissima lite tra due giovani: pugni e coltellate, sedie e tavolini degli esercizi commerciali di piazza della Repubblica rovesciati a terra. Una volta sul posto, gli agenti della squadra volante diretti da Monica Corneli individuano un uomo con ferite al volto e vestiti spochi di sangue: è un peruviano di 35 anni che, oltre ad essere ubriaco, è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine visto che ha precedenti per lesioni personali, rapina aggravata, minacce e atti persecutori.

L'uomo racconta ai poliziotti di aver avuto un litigio con un suo conoscente. Che qualche istante dopo viene a sua volta individuato sempre dai poliziotti: non è certo un'operazione particolarmente difficile, visto che sta seduto su una panchina in piazza Italia, è mezzo nudo e a sua volta richiama l'attenzione dei poliziotti. Il motivo è semplice: se il peruviano ha detto di aver avuto una lite, lui, l'altro protagonista della lite, racconta agli agenti di essersi preso delle coltellate e che dunque non sta particolarmente bene. Anche lui, 37 anni e secondo quanto si apprende della zona di San Sisto, palesemente su di giri per via dell'alcol.

Il motivo della lite? La gelosia per una donna, è quanto i poliziotti della volante sono riusciti a riscontrare. «Viste le serie e profonde ferite riportate dall'uomo gli agenti allertavano immediatamente i sanitari del 118 i quali trasportavano il ferito presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure del caso» rende noto la questura in un comunicato.

E mentre il 37enne viene portato via in ambulanza, i poliziotti svolgono tutti gli accertamenti del caso. Viene anzitutto esaminata la scena in cui è avvenuta la violentissima lite, con le tracce di sangue visibili non solo in zona piazza della Repubblica-via Baldo, ma anche lungo corso Vannucci a indicare proprio la strada fatta dall'accoltellato per cercare riparo. Sul posto anche una pattuglia della vigilanza privata Mondialpol. «Una scena del genere non l'avevo mai vista - racconta il vigilante Lorenzo Brunetti - con una scia di sangue che da via Baldo arrivava lungo corso Vannucci fin quasi a piazza Italia».

I poliziotti sentono anche qualche testimone, traendo sostanzialmente conferme su quanto accaduto. Oltre a una pattuglia dei carabinieri, presente pure la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Un'indagine-lampo che ha portato, nel pomeriggio di ieri, all'arresto del peruviano con la pesantissima accusa di tentato omicidio.

Un fatto gravissimo, l'ennesimo in un centro storico che dopo le dieci di sera è ovviamente deserto e di fatto preda delle azioni dei balordi. Nel giro di poche settimane è almeno il terzo-quarto caso di una certa gravità, con persone ferite e danni. Balordi scatenati e anche giovanissimi particolarmente su di giri in grado di trasformare i pomeriggi del week end, soprattutto il sabato, in acropoli in confronti violenti tra gruppi.

Michele Milletti

