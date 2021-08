Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

L'ALLERTA

Otto chilometri. Distanza breve, emergenze opposte: è la fotografia dei pazzi giorni di questa settimana sul versante maltempo e allerta siccità. Se infatti tra Villa Pitignano e Ponte Felcino si fa ancora la conta dei danni dell'alluvione di lunedì, a Monteluce la paura ha assunto le forme di tre inneschi per un incendio a pochi metri da abitazioni e un albergo, aiutato da terra e rami secchi.

STATO D'EMERGENZA

Ieri mattina nuova riunione del Centro operativo comunale. Confermato l'invio della richiesta di stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei Ministri e alla presidente della Regione. Le richieste di sopralluoghi pervenute in comune sono salite a 300. Il personale dell'ente risponderà al telefono anche oggi e domani dalle 7.30 alle 19.30.

FAMIGLIE ANCORA SENZA CASA

Le nove famiglie di Villa Pitignano evacuate durante l'alluvione non hanno ancora fatto rientro nelle proprie abitazioni. Secondo quanto confermato ieri sera da Palazzo dei Priori, sette si trovano ancora da amici e parenti mentre per due di loro il Comune ha trovato una sistemazione in albergo. Tolti acqua e fango dagli appartamenti, l'ok al rientro avverrà soltanto dopo il completamento del cambio dei contatori danneggiati.

NESSUN SCIACALLO

Dalle zone colpite arriva una risposta dai commercianti all'assessore Merli, che aveva lanciato l'allerta sciacalli sostenendo ci fossero persone in giro a chiedere soldi in cambio di aiuto: «I ragazzi che ci hanno aiutato per ben 2 giorni a spalare fango senza nemmeno andare a pranzo, ragazzi di 14-16 anni, sono stati per noi un aiuto formidabile. Senza di loro ancora saremmo in alto mare, e siamo stati noi commercianti di nostra volontà a dargli 10 euro per uno per andarci a mangiare una pizza e per ringraziarli così dell'immenso aiuto che ci hanno dato».

SCUOLE E TOMBINI

Circa 150mila euro i danni quantificati nelle tre scuole, la primaria di Ponte Felcino e due edifici a Villa Pitignano, che hanno subito danni. Quelli più gravi alla Bellucci di Ponte Felcino, che verrà però riaperta regolarmente. Risultano lievi i danni invece alla primaria di Villa Pitignano e al nuovo centro di infanzia che aprirà il primo settembre. Nella giornata di ieri, intanto, nuovo sopralluogo in zona da parte dei tecnici di palazzo dei Priori con il cantiere comunale e i vigili del fuoco: controllato lo stato dei tombini, sulla cui pulizia si è molto dibattuto proprio come concausa dei danni provocati dalla pioggia e che verranno puliti proprio per evitare nuove situazioni simili. Da Ponte San Giovanni arriva il grido d'allarme dei residenti: «Anche qui bisogna pulire i tombini per evitare che si ripeta quanto accaduto». Verifica anche dei fossi tra Ponte Pattoli e Colombella, chiusa via Macerata. Confermata la riapertura del sottopasso di Villa Pitignano assieme alla strada Ponte Pattoli-Villa Pitignano con velocità massima a 30 chilometri orari.

FIAMME A MONTELUCE

Dalla pioggia alle fiamme: come detto, in otto chilometri situazione completamente cambiata. Paura nella tarda mattinata di ieri a Monteluce per un incendio nell'area verde di proprietà della parrocchia e che, come hanno sottolineato molti residenti, «se non fosse stato velocemente circoscritto avrebbe coinvolto le tante case intorno, un albergo, la palestra e l'oratorio parrocchiale». Decisivo in questo caso l'intervento di una pattuglia della squadra volante, con gli agenti che visto il fumo provenire dalla pineta hanno attivato subito i vigili del fuoco. Trovati tre inneschi, pochi dubbi sul fatto che le fiamme siano dolose.

