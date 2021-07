Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Ha rischiato di morire. In un bar del centro. Dopo essere venuto a Perugia a trovare la fidanzata. E per cosa? Per una lite scatenata dal non aver rispettato la fila alla cassa. Futili motivi, si dice in gergo investigativo. Come l'aver risposto a chi ti offendeva la ragazza o come una lite scoppiata per una donna contesa. Futili motivi, ma se hai un coltello in tasca il trasformare la discussione in tragedia è roba di millimetri.

Proprio come sabato sera, nuova follia in pochi mesi. La follia di una città in cui evidentemente sono in parecchi a girare armati e pronti a usare la lama per risolvere le questioni.

I FATTI

L'allarme scatta intorno alle due di domenica mattina. All'interno di un bar in zona via della Viola, due ragazzi si scontrano: volano parole grosse, l'atmosfera diventa subito ad alta tensione, uno dei due tira fuori un coltello e colpisce due volte il rivale. Il tutto per questioni legate alla fila davanti al bancone, per chi deve bere prima. Motivi futili, appunto, amplificati molto probabilmente dall'abuso di alcol, ma che non possono cambiare la preoccupante sostanza: sempre più gente gira armata di coltello ed è pronta a uccidere per niente.

Dopo le due coltellate, l'aggressore scappa facendo al momento perdere le proprie tracce. Prima però riesce a ferire anche il titolare del bar, intervenuto per fermare la follia. La vittima è un giovane romeno, non residente a Perugia e arrivato in città per stare con la fidanzata, colpito a un braccio e al costato. Sul posto arrivano polizia e 118. L'uomo e il titolare del bar vengono soccorsi, curati e portati in ospedale. Entrambi fortunatamente non hanno riportato ferite gravi, ma come detto è solo un caso che nessuna delle tre coltellate sia andata più profondità.

Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianluca Boiano, sono al lavoro per risalire al balordo armato in fuga e stanno incrociando eventuali filmati delle telecamere con le testimonianze delle persone presenti e ovviamente delle due vittime.

Ma di certo le immagini e la paura di quel drammatico otto maggio 2012, con un centro storico in balia di due gruppi di tunisini e albanesi a rincorrersi per bar e piazze tra coltellate e colpi di pistola tornano alla memoria. Inevitabilmente. Perché il riproporsi di aggressioni e coltellate in centro e nelle immediate vicinanze in questi mesi fa paura. E se da un lato è vero che non si tratta di azioni premeditate legate a guerre di strada fra bande criminali, dall'altro l'idea di prendersi una coltellata al bar o per strada da uno sconosciuto armato è decisamente inquietante.

Michele Milletti