25 Maggio 2021

LA STORIA

Una coltellata per una precedenza. Perché ormai il coltello si tira fuori per i motivi più futili. Ma si finisce anche in arresto. È quello che è successo a un 38enne di origini tunisine, residente a Corciano, che a San Mariano si era messo a litigare con un gruppo di ragazzi per questioni di viabilità stradale. Una lite violenta, con il 38enne che ha raccontato di aver ricevuto un colpo alla nuca per cui ha poi colpito con un coltello un 22enne italiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Perché oltre alla violenza per un banale problema di traffico, il magrebino - arrivato nel frattempo sul piazzale dell'ospedale Santa Maria della misericordia - ha iniziato a oltraggiare i militari intervenuti ed è stato portato in caserma. Dove, in evidente stato di escandescenza dovuto all'abuso di alcolici, si è scagliato contro i carabinieri, prima di essere neutralizzato al termine di una breve colluttazione, anche mediante l'utilizzo di spray urticante. Riportata la calma, i soggetti coinvolti sono stati sottoposta a visita medica in ospedale: al tunisino è stata riscontrata una ferita da taglio del cuoio capelluto, il 22enne italiano per la coltellata al braccio è stato giudicato guaribile in 14 giorni, mentre 7 è la prognosi per uno dei militari intervenuti che ha riportato una contusione alla mano. Il coltello rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il 38enne, giudicato con rito direttissimo, è stato convalidato l'arresto compiuto dai militari della sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia.

