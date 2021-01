LA STORIA

GUALDO TADINO Il desiderio di Gianluigi di dare una degna sepoltura alla madre potrà avverarsi grazie alla solidarietà ricevuta in questi giorni. I funerali della donna dovrebbero svolgersi lunedì a Fossato di Vico e, grazie al gesto caritatevole di un anonimo donatore, la salma potrà essere tumulata all'interno di una cappella privata del cimitero. Così, visibilmente commosso dall'affetto ricevuto, il ragazzo ha voluto affidare ad un breve video su Facebook, condiviso dal promotore della campagna di solidarietà, il carabiniere Bruno Minelli, i suoi ringraziamenti: «Grazie per l'aiuto che mi state dando, ve ne sarò veramente grato. Grazie, grazie, grazie».

Le comunità di Gualdo Tadino e Fossato di Vico, in questo particolare momento di difficoltà, si sono volute stringere intorno a questo ragazzo dimostrando che la solidarietà e l'affetto per gli altri sono ancora valori importanti in questa società. Solo dalle donazioni tramite bonifici bancari, da effettuarsi con la causale Un aiuto per Gianluigi, a ieri erano stati raccolti 3.000 euro.

A questi dovranno sommarsi tutte le donazioni raccolte nelle varie attività del territorio che, via via, si sono volute aggiungere spontaneamente alla campagna di solidarietà posizionando i bussolotti nei propri esercizi commerciali. Le donazioni continuano ad arrivare e tutto il ricavato, detratte le spese per il funerale, fermo restando l'interessamento delle istituzioni competenti, servirà per un aiuto concreto nel prossimo futuro ad un giovane sprovvisto di ogni mezzo di sostentamento che, in questi giorni di grande dolore per la scomparsa della madre, è riuscito a ritrovare il sorriso grazie all'aiuto della gente.

Ormai la solidarietà ha valicato anche i confini del territorio visto che, tra i tanti messaggi arrivati sul profilo social di Bruno Minelli c'è anche questo: «Buongiorno Bruno, non ci conosciamo personalmente ma vorrei aiutare Gianluigi. Puoi inviarmi Iban per fare un bonifico? Sono di Bastia e non ho altro modo per partecipare». Questa storia ha commosso tanti, anche perché testimonia il ruolo sociale che spesso si trovano a svolgere le forze dell'ordine, specie nelle piccole comunità, quale primo presidio non solo di legalità ma anche di sostegno nelle situazioni più difficili.

