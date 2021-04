1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VITA DI QUARTIERE

A Collestrada non c'è solo grande mobilitazione per la questione della progettualità del Nodo di Perugia che si è rimessa in moto (e per cui sono state raccolte oltre 3.000 firme con la richiesta di salvaguardare il territorio). C'è anche chi alza la voce perché non riesce a chiudere una partita diversa, quella di interventi urgenti nella struttura che ha in gestione. Succede al Circo Arci, che ha in gestione il cva e che «ha bisogno di una serie di interventi ordinari e straordinari in modo da essere ancora utilizzabile e fruibile dalla popolazione, anche in funzione delle diverse necessità che in questo determinato periodo storico stanno sorgendo», spiega Walter Toppetti, presidente del circolo.

IL PROBLEMA

«Interpellata l'amministrazione comunale e registrata la sua non disponibilità ad un contributo economico per la ristrutturazione di un edificio di cui, ricordiamolo, resta proprietaria, l'associazione ha deciso di intervenire a proprie spese per la realizzazione dei lavori più urgenti e non rimandabili». Problemi finiti? No, perché «ancora una volta, nonostante l'utilizzo di denaro proprio, l'associazione si è trovata di fronte all'opposizione degli uffici comunali a rilasciare le autorizzazioni necessarie per la partenza dei lavori». Lo stesso Toppetti ricorda che, anche in occasione della sistemazione dei giochi nell'area verde si era verificato un problema analogo, con il circolo Arci che si è mosso per l'acquisto a proprie spese dei giochi. Così c'è l'affondo nei confronti del Comune. «Si denota, ancora una volta, un atteggiamento di sufficienza ed intollerabile inerzia da parte dell'ufficio Aree verdi del Comune, probabilmente in linea con la totale assenza dell'attuale amministrazione in ogni intervento e nella normale gestione dei servizi di pubblica utilità». Dal circolo si parla di «totale disinteresse nei confronti delle esigenze della cittadinanza, anche quando le associazioni si mostrano disponibili alla collaborazione, oltretutto investendo denaro privato».

LO SCENARIO

Lo sfogo arriva anche in seguito alle notizie della riqualificazione di Ponte San Giovanni, in particolare dei palazzoni abbandonati di via Adriatica. «Una notizia del genere dovrebbe essere accolta positivamente dall'intera cittadinanza ponteggiana ma anche da quella dei paesi limitrofi, come Collestrada, che di Ponte San Giovanni sono il naturale proseguimento territoriale, sociale ed economico. Ed invece non è stato proprio così, ma non per una questione di campanilismo tra paesi o di guerra tra poveri, ma per le complicazioni che un'associazione di Collestrada sta affrontando per effettuare dei lavori edilizi utili alla popolazione».