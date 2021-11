Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

IL RAID

Assalto nella notte di Halloween, ma l'allarme fa scappare i banditi. È quanto accaduto a Collestrada, con i banditi che nella notte tra domenica e lunedì hanno cercato di forzare la cassa continua di un megastore per impossessarsi dei soldi depositati e contenuti all'interno.

Il colpo stava per andare a buon fine, dal momento che i ladri erano riusciti a fare tutto con la massima cautela ma l'allarme improvvisamente si è messo a suonare e sono stati costretti a fuggire lasciando il lavoro a metà.

L'assalto, secondo quanto si apprende, è avvenuto intorno alle tre del mattino. Sul posto immediato l'intervento della vigilanza privata e dei carabinieri. Gli investigatori si sono messi subito alla ricerca dei banditi entrati in azione, anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza che hanno raccontato come abbiano provato a danneggiare la cassa continua per provare a portare via le banconote contenute all'interno.

Un colpo andato male, insomma, che però non fa che confermare come nella zona compresa tra Ponte San Giovanni e Bastia ci sia in azione una banda che sta cercando di mettere a segno più forti possibile. Gli assalti hanno registrato un primo picco nella giornata di sabato, con diverse abitazioni colpite soprattutto in zona Bastia. Il tutto, va ricordato, all'inizio di un periodo che statisticamente è molto delicato sul versante furti: in questa fase dell'anno, coincidente con il cambio dell'ora, e fino alle feste di Natale si è sempre assistitito a un aumento dei furti in abitazione e nelle attività commerciali.