Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

AMBIENTE

Un'altra spallata al rifiuto selvaggio grazie all'impegno di cittadini sensibili alla salvaguardia dell'ambiente. L'ultima pulizia è andata in scena lungo i sentieri del bosco di Collestrada dove i volontari del circolo Legambiente Perugia-Valli del Tevere insieme a Comitato Salviamo Collestrada, Atletica il Colle Asd, Teatro di Colle, Associazione Colle della Strada hanno trovato davvero di tutto. Tanti segni «dell'inciviltà delle persone» come con un «bottino» alla fine «purtroppo ingente». Due sacchi di vetro, due sacchi di plastica, quattro sacchi di indifferenziata ed un contenitore pieno di siringhe. Lista finita? Macché. «Non sono, inoltre, mancati rifiuti speciali», ha raccontato via social il circolo Legambiente nel fare un bilancio dell'ultima giornata di grandi pulizia. Fra gli alberi, sono stati trovati quantitativi di scarti edili, eternit e ingombranti come materassi, sedie e water. Tutti materiali che sarebbero dovuti essere smaltiti in tutt'altro modo ma, come purtroppo spesso e volentieri accade, sono finiti fra gli alberi di una zona boschiva. L'ennesima pulizia organizzata dal circolo perugino di Legambiente ha permesso di salvare ancora una volta quel pezzo di verde. «Un grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. È importante proseguire su questa linea ed invertire così una tendenza fatta troppe volte di menefreghismo. Per farlo non dobbiamo smettere di sensibilizzare tutti alla cura del territorio».