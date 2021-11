Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

VITA DI QUARTIERE

Un parco rimesso a nuovo. Quello antistante la scuola di Colle Umberto, dove il restyling è stato possibile grazie all'impegno dell'associazione Monti del Tezio che ha in gestione l'area. I volontari hanno dato nuova vita ai giochi per i bambini, tavoli e panchine. Tutto è nato con l'iniziativa della realizzazione di una panchina rossa. Come in altri quartieri, anche lì c'è stata l'adesione al progetto lanciato dal Comune per ribadire il no alla violenza sulle donne. Venerdì ci sarà una grande festa di inaugurazione e per l'occasione il parco è stato fatto ancora più bello. «Era ora di sistemare i giochi, ma abbiamo messo a nuovo anche i tavoli», ha detto al Messaggero il vicepresidente dell'associazione Paolo Cicuti. A dare supporto all'iniziativa «la Tecnoloegno che ha fornito le vernici a norma per i giochi». L'associazione da poco si è mossa anche nell'area a ridosso dell'ingresso del parco di Monte Tezio. Nella zona del parcheggio è stato installato un nuovo barbecue e sono stati sistemati i tavoli, usurati dal tempo. Un altro segnale dell'impegno dell'associazione che da anni garantisce decoro per il quartiere di Colle Umberto e per il monte dei perugini. Monti del Tezio ha da poco rinnovato il direttivo, guidato da Pietro Sampaoli e dal vice Cicuti. Con loro Laura Marconi (segretaria), Clara Farenga (tesoreria) e i consiglieri Celso Alunni, Lino Gambari, Luca Legumi, Valeria Loreti, Paolo Passerini, Giuseppe Stortoni e Alberto Vagnetti.

Riccardo Gasperini