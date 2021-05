6 Maggio 2021

AMBIENTE E POLEMICHE

«Un'eredità che non abbiamo saputo apprezzare e tutelare». L'Osservatorio Borgogiglione interviene su quello che definisce un «ingiustificato» taglio di alberi. Due pini monumentali abbattuti lunedì lungo la provinciale per Sant'Antonio, a Colle Umberto, nella zona di Villa Colle del Cardinale. L'Osservatorio in una nota ricorda la storia degli alberi. «Si trattava di due testimonianze eccezionali. Il loro impianto si ascriveva al 1900 quando, dopo l'uccisione del re Umberto I di Savoia, il consiglio comunale nella seduta del 26 novembre accolse la proposta del comitato di 79 abitanti della località di Colle del Cardinale, presieduto dal medico condotto Dagoberto Vitaletti, di intitolare il Colle al Re Umberto I e di apporre una lapide in ricordo della sua morte sulla parete dell'antica Osteria di Posta del Colle. Nell'occasione, la comunità intese arricchire il patrimonio botanico di Colle Umberto I, impiantando numerosi pini, sugli argini del torrente Caina, lungo la strada che conduceva alla Villa del Cardinale, con l'intenzione di dare continuità al parco della residenza di Fulvio della Corgna». «Dei tanti pini che ornavano in modo del tutto eccezionale il paesaggio della frazione, i due straordinari esemplari ieri abbattuti, non si sa per quale ragione, rappresentavano la testimonianza viva e vegeta di una comunità decisa a lasciare memoria della propria storia attraverso l'attenzione e l'impegno nel migliorare l'ambiente».