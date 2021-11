Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

LO STANZIAMENTO

TODI Stanziati per Todi 1milione350mila euro grazie all'approvazione del piano di interventi per i fenomeni franosi. Il finanziamento, di fatto segue a distanza di 43anni quello che sostanziò la Legge speciale 230 del 1978 a favore del consolidamento del colle di Todi. La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Enrico Melasecche, ha approvato i Piani di interventi annuali riguardanti l'Accordo di Programma tra la Regione Umbria e il Comune di Todi a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Legge 27.12.2019, n.160, concernente la «salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali». Il finanziamento, finalizzato all'esecuzione di lavori importanti e necessari per la difesa del territorio, secondo il cronoprogramma stilato dall'assessore Melasecche, arriverà a destinazione diluito in tre anni, secondo un emendamento presentato dal senatore Luca Briziarelli. Il Comune di Todi ha trasmesso il piano che prevede gli interventi da effettuare nel triennio 2020-2022 con l'indicazione delle operazioni da eseguire secondo un calendario e la Giunta regionale lo ha approvato. Ovviamente il tutto, per consentire una rapida effettuazione dei necessari interventi importanti per la difesa del territorio, va comunicato al Ministero della Transizione ecologica ed all'Autorità di Distretto del Bacino dell'Appennino Centrale. Il piano finanziario prevede l'utilizzo di 230mila euro per il monitoraggio e la manutenzione straordinaria delle opere di consolidamento del colle di Todi, spesi nel 2020; 220mila euro per opere di impermeabilizzazione e regimentazione idraulica, spesi sempre nel 2020; 350mila per interventi straordinari per il ripristino della impermeabilizzazione di strade e piazze cittadine, 200mila spesi nel 2021 e 150mila da spendere nel 2022; 550mila euro per monitoraggio e manutenzione delle opere di consolidamento, 250mila nel 2021 e 300mila nel 2022.

Luigi Foglietti