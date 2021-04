20 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Nell'area dove qualcosa comincia a muoversi per la questione del parcheggio che perde pezzi di plastica, sul piatto oramai da anni, è andata in scena una maxi operazione di pulizia. Protagonisti i cittadini volontari che hanno aderito all'evento di Plastic Free Umbria e hanno liberato da 600 chili di rifiuti l'area del parco della Trinità, uno dei più amati dai perugini. Una stretta, quella andata in scena domenica pomeriggio, resa possibile in poco più di un'ora, come ha scritto la referente Stella Biancardi via social nel tracciare il bilancio dell'evento. «Siamo quelli che invertiranno la rotta vestiti di blu». Tuti i partecipanti indossavano la maglietta di Plastic Free, che nel territorio regionale ha già permesso di ripulire tante aree dalla piaga dei rifiuti abbandonati. Stavolta l'attenzione è stata concentrata sulla Trinità, dove si muove anche l'associazione di zona. Il consiglio direttivo ha ricordato i lavori eseguiti in quell'area anni fa con fondi del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Nuove staccionate, attrezzi per la ginnastica, cestini porta rifiuti e la sistemazione del piazzale. Un aspetto, quest'ultimo, che ha sempre creato non poche polemiche. «La sua pavimentazione, progettata presso gli uffici della Regione, ha previsto l'uso di piastre forate in Pehd, il prato armato. Nel sottolineare che è già molto discutibile questa scelta di usare la plastica in un ambiente di pregio paesaggistico ambientale, facciamo presente di aver assistito al suo progressivo deterioramento fin dalla posa in opera». Negli anni la plastica si è sparsa «nel terreno circostante e in tutta l'area boscata, determinando una situazione impossibile da controllare e bonificare». Una situazione, definita «grave» dall'Associazione Colle della Trinità, che a più riprese si è appellata agli enti interessati (Comuni di Perugia e Corciano, ex Comunità Montana, Afos, Regione e varie associazioni ambientaliste). «A luglio scorso è stato interpellato l'assessore all'Ambiente della Regione Roberto Morroni, il quale ci scrisse che avrebbero preso qualche provvedimento. Nei giorni scorsi abbiamo sollecitato una risposta e ci ha scritto un funzionario dell'Afor dicendo che l'Agenzia si prende l'impegno di riconsiderare la questione di risistemazione del parcheggio del Colle della Trinità eliminando la problematica evidenziata con l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa». Una svolta ben accolta dall'Associazione, che si batte per la tutela del territorio e che ieri, in occasione della giornata di pulizia, ha sensibilizzato «tutti i presenti sul problema per poter realizzare una mobilitazione generale in modo che l'impegno assunto dall'Afor venga onorato».

Ri.Ga.