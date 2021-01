IL CASO

COLLAZZONE L'Audi bianca utilizzata dai rapinatori che si spacciano per carabinieri, oltre ad eccitare i curiosi, sta trasformandosi in una vera psicosi. Ormai la vedono ovunque e in tanti. L'ultima volta sembrerebbe apparsa alle Due Torri di Collepepe, anche se la pronta segnalazione ai carabinieri, quelli veri, parlerebbe di una Bmw station, quindi di altra marca e modello. Chi ha segnalato avrebbe parlato di un incrocio con l'auto sospetta nella zona tra la rotonda e via Tiberina, dove sono i centri commerciali e di un modus operandi simile a quello dei rapinatori originali, con l'utilizzo dei fari che vengono ripetutamente alzati.

Nel caso dell'ultima segnalazione, si tratterebbe di un'altra marca di auto, e non è dato sapere se i finti agenti avrebbero fermato le auto di passaggio perché non c'è stato alcun contatto, solo un incrocio tra due autovetture, con l'auto sospetta che avrebbe abbagliato con i fari l'automobilista.

Il che, però, ha messo in sospetto il passeggero che ha subito segnalato l'episodio. Forse questa volta i fari alti potevano essere un saluto, una segnalazione per chiedere strada, ma la psicosi ha scatenato tutti i sospetti.

Il pronto interessamento dei carabinieri, sempre quelli veri, avrebbe stabilito secondo la testimonianza degli occupanti l'auto pulita che a bordo della Bmw c'era una sola persona, contrariamente alle abitudini dei falsi carabinieri che si muovono in gruppo. Altra cosa che dovrebbe tranquillizzare quanti si sono agitati è che da queste parti quell'Audi non si è mai vista.

