GUBBIO Per un centinaio di dipendenti della cementerie di Ghigiano è scattata la Cassa integrazione. Restano a casa perché Colacem, rifiutandosi di ricorrere agli strumenti offerti dalla normativa, ha deciso la chiusura dei forni nei prossimi quattro mesi nello stabilimento eugubino, dirottando la produzione nelle altre sedi dove è consentito l'uso di combustibile alternativo. Il gruppo eugubino ha motivato la sua scelta aggrappandosi ai limiti imposti dalle normative europee sulle emissioni di CO2, che al contempo prevedono l'uso di combustibili alternativi non ancora utilizzabili in Umbria: nella regione al momento manca la possibilità di utilizzare il Css (Combustibile solido secondario). Naturalmente lo stop dei forni si ripercuote anche sull'indotto, tra imprese esterne e trasportatori di materie prime e prodotto finito, che porta il coinvolgimento complessivo a circa duecentocinquanta persone con un pesante frenata per l'economia locale in un momento in cui si stava riprendendo.

C'era un possibilità per uscire dall'impasse legata alle normative europee, ma Colacem, a sorpresa, non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di quanto previsto dal decreto Semplificazioni, varato a fine maggio e successivamente convertito in legge, sulla possibilità con una semplice comunicazione di utilizzare combustibili alternativi consentiti dalle norme europee e nazionali. Per l'azienda è stato più facile chiudere gli impianti per quattro mesi e mandare in Cassa integrazione cento addetti. Quasi si volesse mandare un messaggio alla Regione che di fronte alla richiesta di poter utilizzare il Css, ha precisato che il piano andava assoggetto, come accade di norma, alla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale).

Ora si attendono le mosse di Regione e Comune di Gubbio - dove lirritazione ieri si toccava con mano - dopo l'incontro del 3 agosto scorso a Perugia dove la governatrice Donatella Tesei e il sindaco Filippo Mario Stirati hanno convenuto che il territorio eugubino non intende subire violenze ambientali, non a caso la presenza di cinque centraline gestite da Arpa Umbria. Forse anche questo spiega la strategia dell'azienda, che ha scelto la via del blocco a spese dei lavoratori e dell'economia locale.

