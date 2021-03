20 Marzo 2021

IL PROCESSO

Quasi dieci anni di condanne per la rapina e le botte a un ragazzino per rubargli meno di 100 euro. È stato infatti condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione il terzo giovane della gang che lo scorso giugno ha assalito un diciassettenne nella zona di piazza Morlacchi per portargli via i soldi e pure la catenina d'oro che però non sono riusciti a prendere. Gli altri due complici, giudicati con il rito abbreviato, erano già stati condannati a 3 anni ciascuno qualche mese fa. I tre giovani di origini straniere erano stati arrestati dopo qualche settimana, grazie all'identikit fornito dalla vittima, ma anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dall'aiuto dei testimoni oculari.

La rapina era infatti avvenuta in mezzo alla gente, un pomeriggio in cui si poteva di nuovo uscire, praticamente all'ora dell'aperitivo. Ed era successo tutto in pochi istanti. Il ragazzino era stato circondato dai tre giovani, che inizialmente puntavano alla catenina e poi si sono accontentati di svuotargli le tasche. Al 17enne non è rimasto altro che obbedire, spalle al muro e colpito con forza dalla banda. E appena i tre si sono allontanati, ancora sotto choc, ha chiamato i suoi genitori, con i quali si è presentato alla polizia per la denuncia.

La squadra mobile, anche grazie agli elementi che è riuscito a fornire rivivendo quei terribili secondi, ha rintracciato in breve tempo i suoi giovani assalitori, all'inizio posti ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico su richiesta dal magistrato titolare delle indagini.



