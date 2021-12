Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

ASSISI

Tradito dall'auto in panne uno spacciatore cinquantenne è stato arrestato a Santa Maria degli Angeli. L'uomo, recentemente condannato per spaccio, è stato notato dagli agenti del commissariato di Assisi mentre stava tentando di far avviare il motore della sua auto rossa ferma in una via centrale di Santa Maria degli Angeli. I poliziotti in borghese, con l'ausilio della squadra volante nel frattempo giunta sul posto, hanno avvicinato il cinquantenne che da subito ha mostrato segni di nervosismo. Questo ha spinto gli agenti a disporre la perquisizione personale. L'uomo aveva in mano un contenitore di metallo contenente cinque palline di cocaina, che pesavano complessivamente 3 grammi, e nel portafogli 1.885 euro in banconote da 50 euro considerate provento di spaccio.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all'abitazione del pusher. Nascosti in un mobile, gli agenti hanno recuperato due bilancine di precisione che sono state sequestrate insieme alle banconote e alla cocaina. Il cinquantenne è stato dunque arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero in attesa dell'udienza di convalida.

Massimiliano Camilletti