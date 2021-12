Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Gestisce una fiorente attività di spaccio porta a porta, con un giro di almeno 150 vendite in due mesi, più di due al giorno, disponibilità h24, festivi compresi. Un boss del commercio di droga davvero dall'ingrosso al dettaglio, con consegne sicure a domicilio, come un runner qualsiasi che porti la cena cinese fin sul pianerottolo.

Un business redditizio andato avanti finché l'imprenditore dello spaccio non è finito sotto i radar della squadra mobile della questura di Perugia che ieri ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip e lo ha portato a Capanne. Come riporta una nota firmata dal procuratore capo Raffaele Cantone, l'attività investigativa svolta dai poliziotti agli ordini di Gianluca Boiano ha consentito di acquisire «gravi indizi di colpevolezza» sulla «fiorente attività di spaccio di cocaina» dell'uomo, un 39enne di origine albanese che, anche se privo di permesso di soggiorno è risultato dimorare stabilmente a Perugia, insieme a tutta la propria famiglia. Le indagini, tra attività di osservazione e testimonianze, hanno permesso di documentare i «plurimi» appuntamenti dell'uomo, che riforniva i suoi clienti, domiciliati in città, con forniture anche quotidiane da 70/80 euro a dose: con ricavi quindi di almeno seimila euro al mese, come un manager di buon livello e pure esentasse.

I TELEFONI

Un'attività portata avanti sostituendo frequentemente i numeri di telefono destinati alla vendita della cocaina, con un giro di comunicazioni veloci ai numerosi clienti, fedeli e pronti a tornare sempre dal rivenditore di fiducia. I loro rapporti avvenivano soprattutto tramite sms, per decidere gli orari degli scambi ma senza indicare i luoghi degli incontri. Perché era il 39enne ad andare direttamente dai clienti, con una rubrica e un indirizzario ben fornito, presentandosi a casa o anche sul luogo di lavoro con le dosi concordate. Un servizio porta a porta che «impegnava l'indagato per tutto l'arco della giornata: l'uomo aveva infatti un numero cospicuo di clienti che incontrava anche più volte al giorno, denotando una elevata capacità di approvvigionamento».

Va considerato infatti che le 150 cessioni di cocaina in due mesi finite nel fascicolo in procura sono solo quelle documentate dai poliziotti durante la lunga e accurata indagine che ha portato all'arresto dell'imprenditore dello spaccio. All'uomo sono stati sequestrati cinque telefoni, due auto per effettuare la vendita porta a porta e ben 6.300 euro in contanti: per lui si sono aperte le porte del carcere di Capanne.

Egle Priolo