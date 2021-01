© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASODicono di essere disoccupati, ma addosso hanno 1.200 euro. Abbastanza per decidere di perquisire anche l'auto con cui stavano andando verso Fano nonostante le restrizioni e trovare 100 grammi di cocaina.Così sono stati arrestati in flagranza di reati due trentenni di origine albanese, domiciliati a Perugia, fermati dai carabinieri lungo la Contessa durante normali controlli della circolazione stradale, in particolare alla verifica del rispetto della normativa Covid sugli spostamenti tra regioni limitrofe.Il ragazzo alla guida ha cercato di sviare i carabinieri spiegando di essere partito da Perugia per raggiungere parenti nelle Marche, ma al primo controllo sono spuntati i soldi dalle loro tasche che hanno portato all'ulteriore perquisizione.La sostanza rinvenuta, equivalente a 480 dosi e risultata pura al 70 per cento, avrebbe fruttato sul mercato oltre 10mila euro. Accusati di spaccio, ieri si è tenuta l'udienza di fronte al giudice che ne ha convalidato l'arresto.IL CORAGGIOHa rotto il vetro di un'auto in sosta e ha tentato di rubare uno zainetto che si trovava all'interno della vettura, ma è stato visto e bloccato da un passante fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato.Il presunto responsabile è un moldavo di 40 anni, già noto alle forze di polizia.A bloccarlo è stato un uomo originario del Camerun e regolarmente residente a Perugia, che in una colluttazione con il quarantenne ha riportato contusioni multiple ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni dai medici del Santa Maria della Misericordia che lo hanno curato.L'episodio è avvenuto a Perugia nei pressi di piazza Partigiani. Ad avvertire i carabinieri è stato un altro passante, che ha assistito alla scena. Per il moldavo sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria.