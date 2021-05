18 Maggio 2021

Restano dove sono, in attesa che il Comune individui l'offerta migliore per dar loro un nuovo posto in cui passare la notte. La protesta dei senzatetto nel dormitorio del Cva ai Rimbocchi che ieri avrebbe dovuto chiudere ha portato a una situazione di stallo: gli otto che domenica hanno protestato e non se ne sono andati restano dove sono, con gli agenti della polizia locale diretti da Nicoletta Caponi che faranno vigilanza dinamica durante le ore notturne e i volontari della Comunità di Sant'Egidio e altri residenti della zona che ieri si sono occupati di sfamarli e provvedere alle loro necessità. Una situazione che dovrebbe risolversi entro la fine del mese, quando il Comune sceglierà l'ente vincitore del bando per il nuovo centro accoglienza. Già presentate cinque domande. Il consigliere Pd Francesco Zuccherini ieri ha chiesto che venga emanata un'altra ordinanza di proroga.

CENTRO RIMPATRI

È stato approvato a maggioranza (20 a favore, 2 astenuti e 9 contrari) l'ordine del giorno a firma del gruppo di Perugia civica di Massimo Pici e di Fratelli d'Italia con cui si impegnano il Sindaco e la Giunta a farsi promotori verso la Regione ed il Governo per l'istituzione di un centro per la permanenza ed il rimpatrio e promossa la costituzione di sedi consolari di Paesi extra UE di provenienza dei soggetti irregolari nel nostro Paese.