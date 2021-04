23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







L'ARRESTO

Va a fare shopping, ma senza pagare. E nonostante non potesse neanche essere in Italia, visto l'ordine di espulsione che grava su di lui e sull'amico che lo accompagnava. È per questo che è finito in carcere, dopo la denuncia per furto aggravato, un 31enne di origini tunisine arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella.

I militari, durante un servizio di controllo, sono stati allertati dopo l'intervento del personale di sicurezza del negozio all'interno di un centro commerciale di Corciano che ha bloccato dopo un breve inseguimento il giovane che avrebbe asportato vari capi di abbigliamento per un valore di circa 120 euro. Il 31enne, disoccupato e domiciliato a Perugia, infatti, confidando nella presunta distrazione dei commessi, avrebbe privato gli indumenti delle placche antitaccheggio, li avrebbe indossati, per poi uscire indisturbato. Ma oltrepassata la barriera delle casse, è stato fermato dal personale di sicurezza insieme ai carabinieri nel frattempo giunti sul posto: non avendo modo di giustificare il pagamento di quanto indossato, il giovane non ha potuto far altro che consegnare la refurtiva.

Dagli accertarmenti è emerso come il 31enne e il 24enne che era con lui fossero inottemperanti a ordini di espulsione, per cui sono stati denunciati per violazione della legge sull'immigrazione. All'uomo accusato di furto, invece, all'esito della celebrazione del rito direttissimo, è stato convalidato l'arresto e per lui si sono aperte le porte del carcere di Capanne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA