Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

SICUREZZA

Fontivegge passata ancora al setaccio dalle forze dell'ordine. L'ultimo controllo effettuato dagli agenti delle volanti della questura ha portato all'individuazione di un clandestino, per il quale è scattata immediatamente l'espulsione. I poliziotti stavano effettuando un controllo al complesso immobiliare dell'Ottagono, quando si sono imbattuti in un gruppo di cittadini extracomunitari che, alla vista degli agenti hanno cercato di scappare. Subito raggiunti, sono stati sottoposti a controllo per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Dal controllo è emerso appunto che uno di loro, un ventenne nigeriano, è un clandestino. Accompagnato in questura, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'espulsione.

La polizia si è mossa nell'ambito di un rafforzamento di controlli disposti dal questore Giuseppe Bellassai, che ha intensificato il monitoraggio anche per Perugia oltre che per vari comuni della provincia. Le zone oggetto di controllo da parte dei poliziotti vengono anche individuate in base alle risultanze della costante attività di analisi delle fenomenologie criminali svolta dalla divisione anticrimine della questura, oltre alle indicazioni e all'esperienza dei poliziotti che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza dei cittadini sul territorio. Territorio, quello di Fontivegge, che da anni combatte con i problemi legati al delicato tema della sicurezza. La polizia si muove con forza su Fontivegge al fine di garantire il costante controllo dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nell'area cittadina indicata.