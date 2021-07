Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Pinacoteca comunale, visite al Gonfalone della Santissima Trinità durante il restauro preparatorio della mostra Raffaello giovane e il suo sguardo che si aprirà il 18 settembre. Prevista anche un'illustrazione dell'intero sito da parte dell'operatrice Isabella Consigli.

L'opera del Genio, l'unica rimasta a Città di Castello, è oggetto di un intervento affidato a due giovani professioniste. Con la supervisione dell'Istituto centrale del restauro di Roma Sabrina Sottile e Maria Cristina Lanza lavorano ad un «restauro virtuale progettato in seno all'attività messa in pratica per restituire una visione d'insieme allo Stendardo». La tecnica usata si chiama tratteggio verticale e «permette di lasciare traccia dell'intervento ad una distanza ravvicinata ma allo stesso tempo alla distanza a cui di solito è tenuto il visitatore», hanno spiegato le restauratrici al pubblico intervenuto ad ammirare la tela in maniera inusuale. La visita sarà replicata su prenotazione anche questa settimana. «Il Gonfalone documenta i primi passi di Raffaello come magister, vogliamo che questo passaggio diventi uno dei motivi per cui venire a visitare la Pinacoteca, non è così frequente che si intervenga su una tela del Quattrocento ma è ancora meno frequente assistere com'è possibile farlo a distanza ravvicinata», commenta l'assessore alla cultura Vincenzo Tofanelli. Intanto, l'opera, una delle primissime attribuzioni al Divin pittore, è stata digitalizzata in gigapixel.

È così possibile un fermo immagine dettagliato dello stato di conservazione appena prima del restauro ed una visione ravvicinata della superficie pittorica. Ciò consentirà di mappare in modo approfondito ogni singola pennellata e le creature con una precisione dell'ordine di decine di micron. In casi del genere, l'acquisizione in alta definizione diventa un valido supporto per individuare forme di degrado come sollevamenti o distacchi della pellicola. Tra le straordinarie opportunità offerte dalla digitalizzazione spicca quella di essere un prezioso supporto per studiosi e ricercatori di tutto il mondo.

Walter Rondoni