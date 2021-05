8 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Campagna di manutenzione dei defibrillatori nelle scuole. Tutti gli istituti di ogni ordine e grado del comprensorio, e le relative palestre, sono forniti di defibrillatori da quando, a dicembre di cinque anni fa, Gli amici del cuore donarono questi importanti dispositivi salva vita nell'ambito del proprio impegno. Adesso l'Associazione Cardiopatici Alta Valle del Tevere sta provvedendo alla loro manutenzione in quanto elettrodi e batterie sono in via di esaurimento, dunque non idonei all'uso in caso di necessità. L'operazione ha interessato le Direzioni didattiche del primo e secondo circolo, il Liceo Classico Plinio il Giovane, il Centro istruzione e formazione professionale Giovanni Ottavio Bufalini, il Polo tecnico Franchetti-Salviani per due elettrodi. Fondamentale l'importanza di questi ultimi, il cui gel che li ricopre ha scopo conduttivo oltre che adesivo. Nel tempo, però, questa pasta tende a seccarsi. Perciò viene sempre indicata la data limite che ne certifica la qualità e l'integrità, dunque la corretta funzionalità. Si va dai 12 ai 60 mesi dopodiché occorre comunque procedere alla sostituzione. La batteria normalmente dura quattro anni dal momento dell'installazione. Per tale motivo gli Amici del Cuore hanno contattato le varie realtà scolastiche del territorio. Hanno provveduto a cambiare accessori che permettono di intervenire in maniera efficace nel ripristino del normale ritmo cardiaco in soggetti colpiti da aritmia.

W. Ron.

