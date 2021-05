24 Maggio 2021

CITTÀ DI CASTELLO Fronte umbro per portare in Seconda Commissione a Palazzo Cesaroni la mancata attuazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella nostra regione.

Un fronte sul quale sono confluiti le richieste di una mobilità urbana realmente accessibile di Cuore di Leone (Riccardo Lucaccioni), Il Mosaico (Carlo Reali), Progetto Adam (Luca Panichi), l'ex consigliere regionale Maria Grazia Carbonari, Tutti per Narni, Terni Valley (Filippo Formichetti), Aucla (Francesco Conti), Auret Italia (Paola Meattini), Anpvi (Giovanni Inguscio), Aniu (Ottavio Dorillo), Unione Ciclistica Petrignano Handbike (Walter Giombini), Comitato Paralimpico Umbro (Luca Tassi). Della cordata anche mezza dozzina di amici in carrozzina di Umbertide (Francesco Caracchini, consigliere comunale), Pietralunga (Mirco Gragnola), Assisi (Renzo Pieri, componente commissione edilizia), Torgiano (Paolo Cristofani), Castiglione del Lago (Daniele Parrettini), Tuoro sul Trasimeno (Daniele Marioli). «Siamo partiti tre anni fa con la raccolta di circa 900 firme per una petizione che chiedeva al comune di Città di Castello di dotarsi di uno strumento che l'attuale legislazione prevede circa la predisposizione da parte delle amministrazioni locali di Peba, Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche», raccontano. Visto che la petizione «non ha prodotto alcun risultato» e che in Umbria «nessun comune ha adempiuto ad un obbligo di legge», un passaggio in Commissione - sostengono - è importante «non solo per approfondire la questione, ma anche per cercare di proporre soluzioni».

Dopo il primo contatto, il presidente della Commissione, Valerio Mancini, Lega, fa sapere: «Darò seguito quanto prima alla richiesta di audizione, sono certo che arriveremo a produrre un atto risolutivo in tempi brevi».

Walter Rondoni

