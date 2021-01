CULTURA

CITTÀ DI CASTELLO Spostata a settembre la mostra Raffaello giovane e il suo sguardo. Analogamente ai maggiori eventi nazionali ed internazionali la mostra inizialmente prevista a fine marzo nella Pinacoteca comunale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera slitta a dopo l'estate. «Dipende dall'andamento dell'emergenza sanitaria, insieme ai maggiori enti pubblici e culturali abbiamo convenuto sull'opportunità di una nuova tempistica definita insieme ai referenti scientifici dell'iniziativa ed inserita nel quadro più globale di un Cinquecentenario funestato dalla pandemia», spiega l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Condizioni di incertezza non permettono il regolare svolgimento di un evento dai tanti risvolti organizzativi di carattere nazionale ed internazionale», aggiungono le curatrici Marica Mercalli, Direttore generale del patrimonio culturale Mibac, e Laura Teza, professore associato di storia dell'arte moderna. «La ricchezza dei prestiti ottenuti che comprendono dipinti da Napoli e Brescia, disegni di Raffaello da Oxford e Londra, di Perugino e Pintoricchio hanno consigliato di aprire in un periodo dell'anno in cui si prevede una situazione più controllata e gestibile della pandemia dovuta alla più favorevole congiuntura estiva ed alla futura copertura vaccinale». Si conta, insomma, in una «più libera circolazione generale ed una ripresa più certa del flusso turistico» per sfruttare al meglio anche le potenzialità del territorio. «Lo svolgimento dal 18 settembre al 9 gennaio può consentire visite del Tifernate in un periodo ricco di eventi, sfruttando le festività autunnali e natalizie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA