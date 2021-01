LA TRADIZIONE

CITTÀ DI CASTELLO Presepe pensile sul Tevere, un unicum che il Covid 19 non è riuscito a cancellare. Non è passato inosservato lo spettacolo dell'immagine della Natività sulle acque del fiume, ingrossato in questi giorni di precipitazioni intense. Un omaggio alla città e non solo che il presidente del Canoa Club Sandro Paoloni e il consiglio di amministrazione hanno voluto per lasciare un segno della storia gloriosa, ora più che mai, in mancanza delle solite manifestazioni. La discesa di Babbo Natale in canoa nell'anno appena concluso ha subito un inevitabile stop a causa delle norme anti pandemia. Il presepe, realizzato da Massimo Spelli e dai suoi ragazzi, è invece allo stesso posto di sempre, appeso nel vuoto, quasi a rappresentare un segno di speranza e di ripartenza. Un presepe tutto nuovo, uno dei simboli di questa festa, immancabile nel tempo. «Nel nostro cinquantesimo compleanno abbiamo voluto far vedere che ci siamo e crediamo in un futuro migliore», spiega Paoloni. «Il Canoa Club con nuove luci sul ponte ed una location originale fa gli auguri a tutti i tifernati, sperando che nei prossimi anni si possa continuare ad allestire, a rendere più bello e natalizio il ponte sul Tevere». Di «segnali importanti per ribadire il senso di di appartenenza alla comunità locale, alle tradizioni come quella del presepe pensile, suggestiva e spettacolare», parlano il sindaco Luciano Bacchetta, gli assessori Luca Secondi, Massimo Massetti, Riccardo Carletti a nome della Giunta. «Grazie al Canoa Club che continua a manifestare desiderio e forza di andare avanti».

Walter Rondoni

