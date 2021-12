Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CITTÀ DI CASTELLO Melodie di sabbia, concerto fra le conchiglie di tutti i mari del mondo, di acqua salata e dolce, fra invertebrati del passato. Dal palcoscenico di un teatro al museo. Il polo scientifico Malakos, la collezione privata più grande d'Europa, con circa 600mila esemplari, diventa contenitore, dalle 17, di una performance mai realizzata in queste modalità con un ricco programma di contaminazioni musicali, effetti speciali e soprattutto con una location unica. Melodie come immagini, come piccole tracce che si animano e raccontano una storia senza tempo. Melodie di sabbia. È come un set cinematografico dove celebri melodie si fondono con le sonorità taglienti e passionali del nuevo tango, con le più recenti composizioni di Christian Riganelli. La sua musica, eseguita in duo con il clarinettista Fabio Battistelli racconterà le suggestive immagini della sand artist, Paola Saracini, che manipolando la sabbia interpreterà suoni ed emozioni. Di sicuro effetto la scaletta che comprende Riganelli, Pixinguina, Morricone, Piazzolla. Il concerto verrà registrato e riproposto nei prossimi giorni sul canale YouTube del comune di Città di Castello.

W. Rond.

