Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTÀ DI CASTELLO Alla fine il nome di Luca Secondi (foto), candidato di Pd, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra per Castello alle amministrative di ottobre, ha resistito a tutto e tutti. Sarà dunque il vice sindaco uscente a sfidare Luciana Bassini (Castello Cambia, M5s, Europa Verde, La Sinistra, Civici X, Unione Civica Tiferno) in attesa di investiture dal centrodestra, dove Roberto Marinelli sarebbe pronto a impegnarsi solo alla guida di un fronte compatto. Ma da qui all'apertura delle urne la strada per il centrosinistra non sembra in discesa. Come risponderà chi avrebbe chiesto a Luciano Bacchetta una presa di posizione pubblica per dare continuità al governo cittadino in linea con quanto accade da diversi lustri? Prevarrà la ragion di stato per chi, in sede di Unione comunale Pd, avrebbe sollecitato un passo indietro di Secondi e la convergenza della coalizione su Bassini? Intanto, Pd, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra per Castello difendono a spada tratta la loro scelta.«La candidatura di Luca Secondi è la sintesi tra novità della proposta politica, esperienza e competenze che è capace di tenere insieme la più ampia coalizione possibile del centrosinistra ed assicura il pragmatismo amministrativo che può permettere a Città di Castello di conseguire obiettivi di crescita e sviluppo nel rispetto dell'equità sociale, ma anche della forte identità tifernate che si esprime nelle professioni, nel volontariato, nei servizi, nella cultura, nello sport».

W. Rond.