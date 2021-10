Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO

Tra fine ottobre ed inizio novembre torna la Mostra mercato nazionale del tartufo bianco. Degustazioni gratuite e cooking show guideranno il visitatore alla scoperta del patrimonio enogastronomico locale. Una tre giorni diventata tappa fissa per gli appassionati della trifola dell'Altotevere che riparte con un'attenzione particolare alla tipicità agroalimentare dopo lo stop dello scorso anno imposto dall'emergenza sanitaria.

Tipicità rappresentata da una vasta gamma di sapori strettamente legati al territorio con caratteristiche organolettiche uniche e spesso inimitabili, frutto di una particolare mix di clima, tecniche, varietà, saperi. Accanto al Tuber Magnatum Pico, protagonista dell'autunno, quindi dell'evento, animeranno il centro storico numerose iniziative. Dai mercati dedicati ai sapori locali e d'Italia (dove tutti potranno perdersi tra i banchi, conoscere, acquistare) alle degustazioni ed ai cooking show che permetteranno di fare delle esperienze molto accattivanti. Grazie al progetto De Gustibus, infatti, verranno messi in vetrina piatti tradizionali e ricette speciali impreziosite dall'aroma inconfondibile del pregiatissimo tubero. «La mostra è fondamentale per il tessuto economico turistico del territorio, stiamo lavorando per realizzare un'edizione in sicurezza, mantenendone vivo lo spirito», spiega Mauro Severini, del comitato promotore.

Il programma prenderà il via sabato 30 ottobre alle 11 con l'inaugurazione in piazza Matteotti, con l'apertura del Mercato dei sapori d'Italia in piazza Gabriotti e del Mercato delle eccellenze a #KilometroZero sotto il Loggiato Gildoni. Qui sarà presente il comune di San Prospero, partner istituzionale della manifestazione. Mentre Giuliano Tartufi, Penna Tartufi, Tartufi Jimmy, Il Tartufaro, Mirko Tartufi e Tartufi Martinelli proporranno il meglio proveniente dai boschi nostrani. Per tutto il giorno saranno infine possibili degustazioni gratuite e guidate a #KilometroZero, alle quali si accederà su prenotazione. E' il progetto De Gustibus, finanziato dal Gal Alta Umbria e nato durante la pandemia da una partnership tra i comuni di Città di Castello e Pietralunga che hanno condiviso dall'idea di far conoscere nel modo più incisivo possibile tipicità del territorio con l'obiettivo a lungo termine di creare una sinergia tra produttori agricoli locali.

Per domenica 31 ottobre sono previsti la tavola rotonda Prodotti tipici e territorio, un legame da tutelare e gli assaggi dedicati ai bambini a base di legumi. Subito dopo letture a voce alta per i più piccoli a cura delle volontarie del Circolo LaAV di Città di Castello.

Walter Rondoni