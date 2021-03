23 Marzo 2021

I CONTROLLI

CITTÀ DI CASTELLO Fine settimana impegnativo per i carabinieri della Compagnia di Città di Castello, coordinati dal capitano Giovanni Palermo. Sabato la Stazione ha denunciato un italiano 49enne per furto aggravato. Conosciuto alle forze dei polizia, durante la chiusura pomeridiana, aveva forzato una finestra per introdursi in un negozio del centro e rubare le poche decine di euro nel registratore di cassa. Grazie alla video sorveglianza rintracciato il presunto ladro e recuperato il bottino. Il Radiomobile ha proceduto a carico di un italiano di 46 anni, al volante di un Suv in stato di ebbrezza. L'automobilista, controllato all'altezza dell'Ansa del Tevere e sottoposto agli accertamenti, aveva nel sangue un tasso alcolemico quattro volte il massimo. Deferimento all'autorità giudiziaria e ritiro della patente. Domenica l'Aliquota Operativa ha denunciato uno straniero di 21 anni per utilizzo di targhe alterate. Conosciuto ai tutori dell'ordine, stava effettuando il rifornimento al suo mezzo in un distributore della prima periferia cittadina. All'avvicinarsi della pattuglia, ha tentato la fuga a piedi nei campi, abbandonando il veicolo e facendo perdere le tracce. Gli approfondimenti successivi hanno appurato che la targa era stata contraffatta con vernice bianca per trasformare la lettera E in lettera L. Indagini in corso, auto sequestrata, 21enne denunciato. Non sono poi mancati controlli sul rispetto delle prescrizioni anti contagio: diverse le sanzioni.

W. Rond.