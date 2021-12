Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

LA GIORNATA

CITTÀ DI CASTELLO Giornata di riflessione sul distretto tabacchicolo dell'Altotevere e il suo futuro, culminata con una cerimonia molto sentita. In piazza delle Tabacchine inaugurata la statua dedicata a questa storica figura, molto legata al territorio ed emblema dell'emancipazione femminile. «Inaugurare in questo luogo, simbolo della città, delle storia e delle tradizioni di una comunità, una statua dedicata alle tabacchine nella piazza che porta il loro nome, rafforza ancora di più la necessità di attivare un confronto a tutti i livelli istituzionali sul distretto tabacchicolo e sulle sue prospettive», sottolinea il sindaco Luca Secondi, in rappresentanza dei colleghi del comprensorio. «È importante ricordare il lavoro delle donne che con tenacia hanno fatto sì che nel tempo il loro mestiere venisse apprezzato e valorizzato».

Aggiunge Fabio Rossi, ricordando che è stato anche l'anno in cui la Fat, la Fattoria Autonoma Tabacchi, ha compiuto i 110 anni di attività: «Oltre un secolo in cui la figura chiave e centrale per i successi della cooperativa è stata quella della tabacchina: professionalità, capacità produttiva, grande serietà nel proprio lavoro. Agricoltori, uomini e donne, si sono organizzati insieme per sviluppare la coltura del tabacco con la consapevolezza di mutare continuamente per innovare e diversificare». Mentre la tabacchina Franca Zanelli porta il suo ricordo: «Da secoli il tabacco è una cultura di riferimento e il Tti, esportatore a livello mondiale, è un'azienda solida che assume personale nonostante la crisi reale in tanti settori, abbiamo una tecnologia all'avanguardia che ci permette di lavorare in sicurezza». Saluti istituzionali del vescovo di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian, della sottosegretaria del Mise Anna Ascani, di Libero Valenti, presidente Opta, dei segretari di Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. Conclusioni dell'onorevole Filippo Gallinella, presidente della Commissione agricoltura, e dell'assessore regionale Roberto Morroni. «Si celebra una storia importante, una storia del territorio e dell'Umbria intera con una statua simbolo di una storia sociale ed identitaria», puntualizza Morroni. «Una storia, ma anche un presente e un futuro, c'è un percorso avviato con una cabina di regia che ha messo insieme tutto il mondo tabacchicolo umbro, produttori, associazioni datoriali, sindacati, istituzioni locali e parlamentari, un gioco di squadra che ha un obiettivo, mettere in campo tutto ciò che serve ed è necessario per dare continuità a ciò che quella statua rappresenta».

Walter Rondoni