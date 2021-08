Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

NO ALLE BARRIERE

CITTÀ DI CASTELLO La soluzione per abbattere le barriere architettoniche nella sala del consiglio comunale al Festival Nazionale dell'Apprendimento Servizio-Service Learning che si terrà a Venezia in autunno. Giudicato tra i migliori d'Italia il progetto Cat Castello accessibile a tutti presentato dagli studenti e dagli insegnanti del corso TecnoCat Geometri del Polo Franchetti-Salviani. La proposta ha affrontato il tema con l'obiettivo di sensibilizzare sulla disabilità motoria, partendo dall'esigenza di rendere fruibile il centro storico a tutti, partendo dall'aula consiliare, luogo simbolico della comunità tifernate. L'idea utilizza l'attuale ascensore e realizza un passaggio attraverso la rampa di accesso principale al palazzo del Comune servito da un montascale. Le risorse necessarie figureranno nel bilancio previsionale dell'ente, la progettazione esecutiva verrà affidata ad un gruppo di tecnici comunali, ex studenti del corso Geometri. «Il tema delle barriere architettoniche e l'opera di divulgazione rientrano a pieno titolo nello sviluppo di competenze proprie del corso di studi, costituiscono obiettivi fondamentali ai fini della preparazione tecnica e della formazione per la cittadinanza attiva degli studenti», spiega Valeria Vaccari, dirigente del Franchetti-Salviani. Sottolinea «la valenza dell'approccio metodologico» e «il valore della collaborazione di enti e associazioni con particolare riferimento a quella della scuola media per attuare sul campo la continuità dei curricula», dice Marco Conti, referente dell'istituto per il Service-Learning. Il Festival veneziano, promosso dal Miur, è dedicato a progetti che promuovono percorsi favorendo lo sviluppo delle capacità di risolvere problemi concreti.

Walter Rondoni