Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Divisi alla meta delle amministrative. Situazioni che sembravano scritte potrebbero tornare in discussione, spalancando le porte ad un terzo polo dove si ritroverebbero esclusi, scontenti e non solo. La coalizione di centrosinistra sarebbe quella meglio messa. La candidatura di Luca Secondi, vice sindaco uscente, ha raccolto il placet di chi vuole dare continuità al governo cittadino. Non mancano, però, gli angoli da smussare. L'ok da Castello Cambia che deve digerire la scelta di Secondi con il quale si è finora confrontato dall'opposizione. Il caso Luciana Bassini, attuale assessore alle politiche sociali, fuori dalle strategie del Pd, del quale per altro non è iscritta, e dei suoi alleati. Per adesso starebbe alla finestra in attesa degli eventi. Qualcuno la ritiene una sorta di mina vagante. Intanto, si attendono gli effetti dell'incontro fra Michele Bettarelli, uno dei saggi di riferimento dei Dem, e Luciano Bacchetta che non avrebbe rinunciato alle ambizioni da presidente del consiglio comunale nella prossima consiliatura. Molto più difficoltosa la rotta della nave di centro destra. Sarebbe spuntato Roberto Marinelli, esterno alla Lega, proposto da un ex consigliere comunale di Forza Italia (ma Cesare Sassolini non gradirebbe) e ben visto da Riccardo Augusto Marchetti, deputato di riferimento. Potrebbe correre da solo Andrea Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia, che avrebbe incassato il vai, conseguenza, sostengono i bene informati, dell'imperfetta sintonia tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Pronti ad un passo indietro, non ad alzare bandiera bianca, Filippo Schiattelli e Carlo Reali che non accettererrero un ruolo di seconda linea, ma avrebbero il peso per una lista di nomi dalla società civile.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA