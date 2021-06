LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Ha deciso di combattere la sua personalissima guerra contro i piccioni a colpi d'arma da fuoco. Scelta bizzarra e pericolosa messa in pratica vicino piazza Matteotti, il cuore di Città di Castello. E' stato qui che una signora, a spasso in bicicletta, ha attirato l'attenzione di una Volante del Commissariato, in servizio d controllo del territorio. La donna, visibilmente spaventata, ha riferito che qualche minuto prima, percorrendo una via limitrofa alla piazza, aveva udito uno sparo e visto cadere davanti a sé un piccione. I poliziotti hanno attivato immediatamente le ricerche, individuando in un batter di ciglia l'appartamento dal quale era partito il colpo. L'inquilino, un uomo di 78 anni, non ha avuto difficoltà ad ammettere di essere infastidito dal volatile e di avergli sparato dalla finestra con una carabina calibro 9. Quindi ha consegnato spontaneamente il fucile. Gli agenti hanno rinvenuto nella stanza il bossolo della cartuccia esplosa e trovato mezza dozzina di munizioni a palla detenute illegalmente. E' scattata così la denuncia in stato di libertà dell'anziano per uccisione di animali, lancio pericoloso di cose, esplosioni pericolose, omessa denuncia di munizionamento. Sequestrati la carabina, il bossolo, le sei cartucce a palla non denunciate. Ritirare in via cautelare tutte le armi nella disponibilità del pensionato che con il suo comportamento ha dimostrato di non essere più in possesso dei requisiti per possedere armi e munizioni.

W. Rond.

