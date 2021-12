Domenica 12 Dicembre 2021, 05:02

MUSICA

CITTÀ DI CASTELLO Prima assoluta in Italia con Mozart e Puccini, la prestigiosa direzione di Beatrice Venezi al debutto sui palcoscenici umbri sotto l'albero. Concerto straordinario griffato Festival delle Nazioni al Teatro Comunale degli Illuminati domenica prossima alle 18. L'Associazione Festival delle Nazioni ha voluto dedicare ai tifernati un evento straordinario, quale augurio di buon Natale e buon anno nuovo. Sarà l'occasione per il ritorno alle scene della Corale Marietta Alboni, diretta da Marcello Marini,dopo due anni di silenzio imposto dalle restrizioni pandemiche. Ci sarà anche l'opportunità per far conoscere al pubblico di Città di Castello la prestigiosa direzione di Beatrice Venezi, giovanissima ma già affermata anche come compositore. Completano il cast l'Orchestra Rossini di Pesaro, i solisti Marco Voleri, tenore, e Luca Bruno, baritono. In programma due composizioni di musica sacra. Il mottetto di Mozart Ave Verum Corpus per coro ed orchestra e la meno nota Messa detta di Gloria, opera giovanile di Giacomo Puccini. «E' l'occasione che segna il ritorno in tutta la sua disponibilità dei posti a teatro, cartellone di grande respiro internazionale, con musicisti, orchestra, corale, solisti di prim'ordine e la prestigiosa direzione di Beatrice Venezi», spiega Leonardo Salcerini, presidente del festival. «Con questo concerto Festivalnazioni esce dai confini tradizionali, proponendo un programma di grande livello», aggiunge il direttore artistico Aldo Sisillo. W.Rond.