7 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL PREMIO

CITTÀ DI CASTELLO Soddisfazione per il David Speciale a Monica Bellucci. «Una carriera stellare e tuttavia saggia che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte», spiega Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano. «Il David Speciale a Monica Bellucci riconosce la sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d'azzardo e provocazione, come nel caso di Irréversible, alternando registi riconosciuti a giovani debuttanti o innovatori e scegliendo quasi sempre lo slancio d'autore, dalle Wachowski a Virzì, da Sam Mendes a Maria Sole Tognazzi, da Terry Gilliam a Kusturica, da Claude Lelouch a Kaouther Ben Hania. Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana». Appresa la notizia il sindaco Luciano Bacchetta si è fatto portavoce di una comunità: «Prestigioso riconoscimento che premia la professionalità, la bravura, la determinazione di una grande donna». «Una notizia bellissima, ci rende orgogliosi come tifernati e altotiberini che hanno visto crescere Monica». Qui «ci sono le sue profonde radici a partire dalla famiglia, tanti amici e persone che le vogliono bene».

W. Rond.