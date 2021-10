Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

CITTA' DI CASTELLO Poche ore e Città di Castello avrà il nuovo sindaco. Luciana Bassini o Luca Secondi, come nell'ordine della scheda che verrà consegnata agli elettori. Lei sostenuta da Civici per Città di Castello, Unione Civica Tiferno, Movimento 5 Stelle, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista. Lui candidato di Pd, La Sinistra, Socialisti, Luca Secondi Sindaco. Al primo turno fra i due c'è stata una differenza di dieci punti percentuali, poco più di duemila a favore del vicesindaco uscente.

Ma oggi e domani, usando una terminologia calcistica, è tutta un'altra partita. Per questo, nonostante il silenzio che precede l'apertura delle urne e l'assenza di apparentamenti, è stata una vigilia frenetica, alla ricerca di consensi nel partito degli astensionisti, rappresentato il 3 e 4 ottobre da un tifernate su tre, e nel centrodestra, rimasto fuori dal ballottaggio. Due variabili decisive in vista dello scrutinio. Ed anche se, ovviamente, i due sfidanti dispensano ottimismo a piene mani l'esito appare quanto mai incerto. Appeso ad un filo. Sia Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d'Italia, Castello Civica, Forza Italia) sia Roberto Marinelli (Lega, Autonomi e Partite Iva, Roberto Marinelli Sindaco) sono usciti allo scoperto, hanno invitato ad una scelta di campo. «L'appoggio di tanti di noi va al cambiamento senza se e senza ma, non c'è alcun accordo di natura politica e tanto meno clientelare, questo si deve fare e basta», si legge sul profilo Facebook di Lignani Marchesani. «Non intendiamo condizionare in alcun modo gli elettori che ci hanno sostenuto al primo turno e che ora sono liberi di scegliere l'alternativa che ritengono più valida per Città di Castello, ma siamo consapevoli che per guardare al futuro con rinnovata energia serva il coraggio di attuare un cambiamento concreto», ha rilanciato Marinelli. Ma i loro appelli avrebbero provocato più di un mal di pancia in alcuni esponenti del centrodestra e potrebbero essere ignorati da chi dovrebbe metterli in pratica presentandosi ai seggi.

