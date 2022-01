Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

LA SORPRESA

CITTA' DI CASTELLO Capodanno in Pinacoteca. Visita con sorpresa dell'onorevole Vittorio Sgarbi alla mostra Raffaello giovane a Città di Castello ed il suo sguardo. «Una mostra intelligente con alcuni prestiti molto importanti», nel giudizio del noto critico ed esperto d'arte. «D'altra parte a Città di Castello Raffaello si è formato, ha fatto la sua prima opera, il suo primo grande capolavoro, lo Sposalizio della Vergine, oggi a Brera, che sarà opportuno in una valutazione politica nei prossimi anni riportare qui come restituzione di un'opera portata via da un generale di Napoleone, certamente la storia non può essere mutata, l'opera appartiene a Brera, ma prima di tutto appartiene a Città di Castello», lo Sgarbi pensiero. «Lo spostamento da Milano a Città di Castello può essere fatto in completa sicurezza e chi obietta il contrario lo fa perché le cose siano sempre al loro posto, senza mutamento». Più che un sasso, un macigno nello stagno. «Il ritorno a Città di Castello dello Sposalizio è una restituzione importante, simbolica, spirituale, culturale che sarà giustificata dal prossimo governo, credo e spero, senza accettare convinzioni di persone che ritengono che gli spostamenti siano delle dissacrazioni, certo si può essere prudenti ma non si deve esserlo in maniera prioristica, per ragioni politiche prevalenti sul rispetto delle comunità e delle identità culturali di una grande città come Città di Castello». Fine del messaggio a pochi giorni dalla chiusura, il 9 gennaio. Intanto, a dicembre, in un paio di settimane, i visitatori sono stati quasi ottocento. Scolaresche, turisti e personaggi famosi come l'attrice Emanuela Aureli, nelle vesti di Sora Laura, protagonista dalla Pinacoteca del Capodanno di Rai Uno durante la maratona all'Ast di Terni.

W. Rond.

