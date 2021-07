Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Week end con una nuova ordinanza contro la mala movida. Multe salate per i trasgressori, da 500 a 5mila euro. Le disposizioni, che nella sostanza allungano fino al 2 agosto quelle già in vigore, limitano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, l'utilizzo dei contenitori di vetro e metallo in centro storico per «tutelare le necessarie condizioni di vivibilità nel cuore della città, con particolare riferimento alle esigenze di riposo dei residenti, ma anche di rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del Covid 19». In pratica «da giovedì a domenica dalle 22 alle 6» è vietata «la consumazione nei luoghi pubblici e la vendita per asporto di bevande e contenitori di vetro o metallo e di alcolici». In questa fascia oraria «le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo e di alcolici potranno avvenire unicamente all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, nelle loro pertinenze esterne o nelle aree affidate in concessione, dove la vendita, la distribuzione o la somministrazione di alcolici sarà consentita fino all'una di notte». Da quell'ora alle 6 di mattina, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì gli «esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici, nonché alle attività artigianali» non potranno «vendere, distribuire o somministrare, a qualsiasi titolo, prodotti alcolici di qualunque gradazione». Il provvedimento confermato dal sindaco Luciano Bacchetta è la risposta alla sanguinosa rissa scoppiata per futili motivi in piazza Fanti fra il 17 ed il 18 giugno. «Esigenze di lavoro di operatori commerciali ed esercizi pubblici, ritorno graduale alla normalità, convivenza civile vanno salvaguardati ed ognuno deve fare la propria parte», spiegò.

SAN GIUSTINO

Intanto, l'alcol continua ad essere presenza troppo frequente sulle strade del comprensorio. L'altra sera incidente a Celalba lungo la Sp 200 all'altezza dell'incrocio con via Boccaccio. Coinvolti un Suv, guidato da un 73enne sangiustinese, ed un motociclista 27enne sempre di San Giustino. Il giovane è ricoverato in riserva di prognosi all'ospedale di Città di Castello per fratture agli arti e trauma toracico. I carabinieri di San Giustino hanno deferito l'automobilista per guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso alcolemico tre volte più del consentito), gli hanno ritirato la patente e sequestrato la macchina. Walter Rondoni