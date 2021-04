30 Aprile 2021

L'INDAGINE

CITTÀ DI CASTELLO Dentro quel ricovero per cani abbandonati c'era droga. Tanta. Colpo grosso della Squadra Anticirimine e delle Volanti del Commissariato di Città di Castello.

Durante un servizio di controllo per la repressione dei reati legati al traffico di sostanze hanno arrestato una donna, italiana, di 55 anni, responsabile del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti l'hanno rintracciata nella frazione di Badiali, dove ha sede dell'associazione di cui formalmente è presidente. Dal sopralluogo è saltata fuori una serra per la coltivazione di cannabis di varie tipologie, attrezzata di tutto punto ed in piedi da tempo. Le piante, cresciute in grossi vasi, venivano poi essiccate e messe in vendita. Gli inquirenti hanno anche rinvenuto circa un chilo e mezzo di marijuana in foglie pronto per la fase di essiccatura e 50 grammi di erba in procinto di essere piazzati sul mercato. Sequestrato anche materiale specifico per la coltivazione delle piante, comprese lampade alogene, stufette, ventilatori, deumidificatori oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. A conclusione dell'indagine la donna è stata arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Risale all'anno scorso l'operazione dei carabinieri che aveva portato alla scoperta di una coltivazione in un campo tra Umbertide e Gubbio, ben nascosta e dotata di impianto di irrigazione.

L'attività aveva impedito che nel giro di qualche settimana finissero sul mercato diverse centinaia di dosi. A conferma che la guerra agli stupefacenti vede impegnate tutte le forze dell'ordine c'è l'inchiesta Easter Eggs, Uova di Pasqua, portata a termine dalla Guardia di Finanza. Coinvolte a vario titolo 32 persone (italiani, albanesi, rumeni, cubani), sequestrati quattro chili tra hashish e marijuana, 35 piante di cannabis, che avrebbero reso dieci chili di marijuana, attrezzatura varia. Smantellata una base a San Giustino (la droga veniva nascosta in un pollaio), piantagioni in un casolare a Pietralunga ed in un appartamento di Città di Castello.

Sempre a San Giustino furono pizzicati due 20enni mentre innestavano cinque piante di canapa indiana in un bosco di pertinenza di una tenuta privata. La successiva perquisizione domiciliare consentì il recupero di alcuni grammi di hashish.

