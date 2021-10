Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

DOPO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Primo giorno da sindaco, prime spine per Luca Secondi. E non solo per costruire la Giunta. Dalle sue dichiarazioni giusto una vaga road map. «Sarà frutto delle valutazioni che faro insieme alle forze politiche della coalizione che mi ha sostenuto, rappresentativa delle migliori energie ed esperienze della città».

Di nomi nemmeno a parlarne anche se Gionata Gatticchi, Letizia Guerri, Roberto Brunelli, Maria Grazia Giorgi sembrano i papabili in quota Pd, Riccardo Carletti, socialista, già assessore con Bacchetta, potrebbe essere il riconoscimento al secondo partito dello schieramento. Si mormora di Mauro Alcherigi, La Sinistra, e Michela Botteghi, civica Luca Secondi Sindaco, al governo della città negli ultimi mesi della scorsa consiliatura.

Al netto di rinunce o chiamate in Giunta sui banchi dell'assemblea comunale siederanno per la maggioranza i dem Maria Grazia Giorgi, Gionata Gatticchi, Letizia Guerri, Massimo Minciotti, Roberto Brunelli, Mauro Mariangeli, Federico Bevignani, Rodolfo Braccalenti, i socialisti Luciano Bacchetta, Riccardo Carletti, Benedetta Calagreti, Loriana Grasselli; Michela Botteghi, Claudio Serafini, Fabio Bellucci, lista Luca Secondi Sindaco. All'opposizione Luciana Bassini, Roberto Marinelli, Andrea Lignani Marchesani di diritto come candidati sindaco, Filippo Schiattelli di Unione Civica Tiferno, Emanuela Arcaleni per Castello Cambia, Valerio Mancini della Lega, Elda Rossi, Riccardo Leveque per Fratelli d'Italia, Silvia Norgiolini, lista Roberto Marinelli sindaco. Intanto, un post di Cristian Goracci incendia il web ed alza un gran polverone.

L'amministratore di Sogepu, partecipata pubblica della quale a breve finiranno sotto valutazione i vertici, ha salutato la vittoria di Secondi con l'immagine di una serranda abbassata sulla quale spicca il cartello Zitti e buoni, titolo del brano dei Màneskin che ha sbancato Sanremo e l'Eurovision Song Contest. «Un fatto gravissimo con una mancanza di rispetto totale per il lavoro degli altri ma anche per il suo lavoro, per la città e i suoi cittadini», la censura di Lucia. «Una lotta di tifosi come è sempre stata», incalza Nicola. «Si esulta per la conferma di uno status quo che permetta di avere un nuovo incarico», il giudizio di Andrea. «Serve stile anche nel saper vincere, ma in molti (anche più altolocati) non sanno cosa sia», commenta Christian Biagini, ex pezzo da novanta del Pd, che ha corso con Luciana Bassini. Tutto questo mentre il neo sindaco portava la solidarietà propria e del sottosegretario Anna Ascani al presidio delle 40 maestranze di Industria Umbra, ex Fisadorelli, contro lo spostamento della produzione a Fossato di Vico. Obiettivo, spiegano, «aprire un confronto per arrivare a soluzioni diverse dalla chiusura della storica sede tifernate».

Walter Rondoni

